Wüste Szenen spielten sich Freitagabend in einer Wohnung in Villach ab: Zwischen drei Männern im Alter von 21, 42 und 44 Jahren kam es zu einer Auseinandersetzung. Der Streit eskalierte. Der 42-jährige Mann aus dem Bezirk Villach attackierte daraufhin den 21-jährigen Wohnungsinhaber mit einem Messer, wodurch dieser Schnittverletzungen am Oberkörper erlitt.

Messer sichergestellt

Nach der Tat flüchteten die beiden anderen Männer. Sie wurden nach einer kurzen Fahndung im Nahbereich des Tatortes vorläufig festgenommen und es konnten zwei Messer sichergestellt werden. Der Verletzte wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Die drei Männer werden dem Suchtgiftmilieu zugeordnet.

Im Zuge der Spurensicherung konnte in der Wohnung eine geringe Menge Suchtgift aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss von weiteren Erhebungen wird Anzeige erstattet.

Mit Pfefferspray attackiert

In Radenthein, Bezirk Spittal/Drau, kam es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 62 und 67 Jahren. Dabei sprühte der alkoholisierte 67-jährige Mann seinem Kontrahenten mit einem mitgeführten Pfefferspray ins Gesicht, worauf der 62-Jährige von der Rettung in das LKH Klagenfurt gebracht werden musste. Nach Abschluss weiterer Erhebungen wird Anzeige erstattet.