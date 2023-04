Den Dobratsch kann man nicht übersehen. 2166 Meter hoch thront er über dem Kärntner Zentralraum – optisch ein "alter Bekannter" der Kärntnerinnen und Kärntner vom unteren Gailtal über das Villacher Becken bis zum Wörtherseeraum. In seinem Inneren steckt der Villacher Hausberg aber noch immer voller Geheimnisse. Ihrer Erforschung ist eine Vortragsreihe von Stadt Villach und Naturpark Dobratsch gewidmet. Sie beginnt am 12. April mit neuen Erkenntnissen aus Bereichen, in die Entdecker nur mit viel Mut und Risiko vorstoßen können. Es geht um die Fledermaus- und Höhlenforschung.