"Diese Zwangsbeglückung aller Einwohner in Velden durch ein Feuerwerk ist in der Karwoche absolut unverständlich", ärgert sich eine Veldenerin. Am Gründonnerstag hatte es im Casino eine private Feier gegeben. Gegen 21.30 wurde dann ein "riesiges, mindestens 15 Minuten dauerndes Feuerwerk" abgeschossen. "Die Karwoche ist eine Zeit der Stille und der Besinnung", so die Frau weiter. Sie kann nicht verstehen, warum die Bezirkshauptmannschaft das so einfach genehmigt.