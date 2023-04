Die Villacherin Karina Schwaiger war immer schon hilfsbereit. "Ich arbeite im Sozialbereich und habe mich bereits als Kind für den Tier- und Umweltschutz eingesetzt. Es gibt mir sehr viel, wenn ich nützlich sein kann“, sagt die Freizeitassistentin für Menschen mit Behinderung. Seit 2013 ist sie auch Mitglied des Vereins "Les Enfants du Toit du Monde“ („Die Kinder vom Dach der Welt“), der sich für benachteiligte Kinder in Nepal einsetzt. 2015 wurde mit ihrer Mithilfe in Pharping, in der Nähe von Kathmandu, ein Kinderheim gegründet.