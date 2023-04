Am Freitag in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr fuhr der 22-jährige Lenker eines Pkw auf der Südautobahn (A 2) in Fahrtrichtung Villach auf Höhe Wernberg, Bezirk Villach, aus unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden Klein-Lkw eines 55-jährigen Slowenen auf.

Beide Fahrzeuge überschlugen sich und der Autolenker aus dem Bezirk Villach erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der zweite Lenker blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.