Fährt man von Rosegg aus in Richtung Faaker See, kann man sie kaum übersehen: auf einem Grundstück neben der Straße steht die Skulptur "KärntenUniversum". Sechs bunte Figuren "fliegen" aus einem Doppelherz. Erschaffen und aufgestellt hat sie der Bildhauer Ulrich Mertel. Der 61-Jährige, der in Villach geboren wurde und in Rosegg aufgewachsen ist, feiert am 10. Oktober Geburtstag.