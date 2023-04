"Einfach der beste Bürgermeister", freut sich ein Kärntner Erotik- bzw. Nacktmodel über ein Posting des Villacher Stadtchefs Günther Albel (SPÖ) auf Instagram. Dieses wurde mittlerweile zwar wieder gelöscht, geht derzeit aber in Villach viral und sorgt dort für Kopfschütteln und Lacher.

Das Posting des Erotik- bzw. Nackmodels zu Albels Kommentar © Instagram

Zur Vorgeschichte: Die junge Kärntnerin hatte in der Karwoche ein Oben-ohne-Foto von sich auf dem Villacher Ostermarkt gepostet. Bürgermeister Albel postete dieses auch auf seinem Instagram-Account und stellte fest: "Es heißt Osterhasen Express, nicht Sexpress". Das sollte einfach ein lustiger Kommentar sein, so Bürgermeistersprecher Wolfgang Kofler zur Kleinen Zeitung. Albel sehe das ganz entspannt. "Ich mache mir eher Sorgen, dass sich die junge Dame bei den derzeitigen kalten Temperaturen verkühlen könnte", so der Villacher Stadtchef.

Der Repost wurde wieder gelöscht © Instagram

Dennoch wurde Albels Veröffentlichung später wieder gelöscht. Warum? War das alles dann doch nicht so lustig? "Das wurde gelöscht, weil die Geschichte mittlerweile eh schon medial aufgegriffen wurde", argumentiert Kofler.

Das Geschäftsmodell des Erotik- bzw. Nacktmodels ist der Verkauf von freizügigen Fotos über das Internet.