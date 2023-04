Erst im Vorjahr wurde Veit Gwenger von der Villacher Faschingsgilde der Ehrentitel des Senators verliehen. Die Musiker-Legende war weit über die Grenzen der Draustadt hinaus bekannt. Am Dienstag ist Gwenger nun im 72. Lebensjahr verstorben. Gwenger spielte von Kindertagen an Tuba. Bis zuletzt war er ein Musiker aus Leidenschaft.

Am Villacher Kirchtag spielte er mit der Formation "Villach Blas". Und er war langjähriger Bandleader der bekannten Tanzkapelle "Kärntnerland Echo" - mit unzähligen Auftritten beim Villacher Fasching. An seiner Tuba tobte er sich auch bei seinen Einsätzen mit der städtischen Eisenbahnermusik aus.

Die Verabschiedung findet am 11. April um 15 Uhr in der Zeremonienhalle am Zentralfriedhof Villach statt.