Diebe haben sich am vergangenen Wochenende auf zwei Baustellen in Villach "bedient". Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten sei laut derzeitigem Ermittlungsstand nicht auszuschließen.

So wurden von der Baustelle einer Eigentumswohnanlage in Villach rund 130 Quadratmeter Parkettboden und 25 Eimer Parkettkleber gestohlen. Von einer weiteren Baustelle in Villach wurden fünf Rollen Dachabdeckungsbahnen (Abdichtungsfolien) gestohlen.

In beiden Fällen beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.