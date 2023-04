Hilf mir, es selbst zu tun“. An mehreren Privatschulen in Kärnten und in einigen Klassen an öffentlichen Schulen wird nach dem Leitbild von Maria Montessori und damit nach einem reformpädagogischen Konzept unterrichtet. Eines der Bildungszentren befindet sich in Treffen und feierte vor wenigen Tagen sein 25-jähriges Bestehen.