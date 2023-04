Die McDonalds-Filiale am Hauptplatz in Villach bleibt weiterhin heißes Gesprächsthema. Ursprünglich plante der neue Franchisenehmer Karl Jurak, die Filiale im Mai bzw. Juni schließen zu wollen. Davon ist er nun abgerückt. "Wir halten die Filiale noch bis Jänner 2024 offen", bestätigt Jurak, der auch die McDonald's-Restaurants in Lienz, Spittal und Feldkirchen betreibt.

Der Grund: Jurak ist weiter intensiv auf Standortsuche. Dabei denkt der 54-Jährige aktuell an eine ähnliche Lösung wie am Standort in Lienz. Soll heißen: "Eine Filiale samt McDrive, aber nicht am Stadtrand, sondern fußläufig in Zentrumsnähe."

Standort in der Italiener Straße?

Vollzugsmeldung gibt es von Jurak noch keine. "Wir haben in den nächsten Wochen einige Termine." Mögliche Flächen sind vorhanden beziehungsweise am Entstehen. Auf dem 5600 Quadratmeter großen Parkplatz an der Villacher Italiener Straße ist ein Wohn- und Geschäftsprojekt geplant.

Ein paar Meter weiter, in der Nähe des Westbahnhofs, gehen die Planungen für eines der größten Bauvorhaben in den nächsten Jahren in Villach in die Endphase. Auf einer Fläche von rund 25.600 Quadratmetern soll ein klimaaktives und urbanes Stadtquartier entstehen, das von Stadt und ÖBB gemeinsam entwickelt wird.

Die Filiale in der Maria-Gailer-Straße samt McDrive bleibt weiter bestehen.