Es ist eine der kältesten Aprilwochen seit Jahrzehnten. Der Morgenfrost wird noch bis inklusive Freitag anhalten. Landwirte in Kärnten fürchten derzeit um ihre Ernte. Am Villacher Stadtrand bekämpft ein Obstbauer Eis mit Eis. Der gebürtige Südtiroler Hans Innerhofer hatte bereits seit frühester Jugend mit der Frostschutzberegnung zu tun: "Im Wesentlichen geht es hierbei um die Sicherung der Ernte, das Besprühen mit Wasser dient dem Schutze der Blüten." So einfach das Prinzip auf ersten Anblick scheinen mag, so kompliziert und reich an Nuancen gibt es sich in der Praxis. "Der richtige Zeitpunkt der Außentemperatur lässt Wärme in Kleinstmengen entstehen, wenn das Wasser gefriert, wird diese eingeschlossen und konserviert."