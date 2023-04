In den vergangenen Monaten kam es in der Region Villach zu einigen Schließungen von Nahversorgern. Mit Ende Oktober 2022 schloss Billa seine Filiale in Villach-Lind, im November folgte jene in der Italienerstraße. Hintergrund war die Eröffnung der größeren Filiale beim Rutar-Center im November. Ende Februar wurde die dritte Filiale in kurzer Zeit zugesperrt, nämlich jene in der Markus-Pernhart-Straße (Neue Heimat).