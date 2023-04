Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass es seit Anfang März zu mehreren Einbrüchen in Mehrparteienwohnhäusern in Kärnten und Osttirol kam. Die Täter haben es hauptsächlich auf Kellerabteile und darin untergebrachte teure Räder und E-Bikes abgesehen. Am Montag wurde nach St. Veit an der Glan, Feldkirchen und Lienz der nächste Tatort bei der Polizei zur Anzeige gebracht: Diesmal in Villach.

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Zeit von 2. März um 20 Uhr bis Montag um 8.30 Uhr aus Kellerabteilen in einer Mehrparteienwohnanlage im Stadtgebiet von Villach zwei E-Bikes und ein Rennrad. Sie brachen dafür mehrere Kellertüren, Vorhängeschlösser und die Kettenschlösser der Bikes auf. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.