Es war am Nachmittag des 30. Jänners 2022: Eine Mutter (43) und ihr Sohn (5) waren in einer schmalen Wohnstraße im Villacher Stadtteil Völkendorf unterwegs. Gegen 16.30 Uhr näherte sich ihnen ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit und fuhr die beiden frontal nieder. Mutter und Sohn hatten keine Chance, sie starben noch an der Unfallstelle. Was anfangs wie ein schrecklicher Verkehrsunfall aussah, stellte sich bald als heimtückischer Doppelmord heraus.