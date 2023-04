Drei bis vier große Bier und einen Schnaps habe er tagsüber beim Skifahren konsumiert. Ganz genau könne er sich aber nicht mehr erinnern, sagte der Angeklagte vor Richterin Michaela Sanin aus. Ein Kroate musste sich am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Dem Mann wurde vorgeworfen, gegen die verordnete Schneekettenpflicht verstoßen und einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Vier Personen wurden leicht verletzt, eine weitere erlitt einen Oberarmbruch. Letzterer wurde mit dem Rettungshubschrauber der ARA Flugrettung in das LKH Villach geflogen.