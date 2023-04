Zu einer ganz besonderen Cricket-Tour bricht der Cricket Club Velden 91 (CCV91) am 27. April auf. Mit einer rund 30 Personen starken Abordnung geht es mit dem Bus nach Rom. "Dort bestreiten wir zwei Spiele, eines davon gegen den Cricket Club des Papstes, den "St. Peter´s Cricket-Club". Dieses Match ist mit Sicherheit eines der Highlights unserer 32-jährigen Clubgeschichte“, schwärmt Michael Tschernitz, seit 1996 Obmann des Cricket Clubs in Velden.

Zustande gekommen ist dieses außergewöhnliche Spiel auf Vermittlung dreier Priester aus Indien, die im CCV91 aktiv sind. "Da Cricket in allen englischen Kolonien gespielt wird, kommen zu uns oft Spieler aus UK, Australien, Indien, Pakistan, Sri Lanka. Sie sind hier in Kärnten entweder privat sesshaft geworden oder arbeiten teils auch bei großen Firmen wie beispielsweise der Infineon“, erzählt Tschernitz.

Mit eigenen Polos als Gastgeschenk

Der Papst mit den Spielern des "St. Peter's Cricket Club" © Facebook/KK

Die drei Geistlichen, die ihren Seelsorgedienst in Wolfsberg und Umgebung versehen, haben gute Kontakte zu einigen ihrer Landsleute, die jetzt im Vatikan leben und arbeiten. Die Idee wurde im Sommer 2022 geboren. Nun konnten endlich zwei Spiele fixiert werden.

Mit dem Busunternehmen Bacher aus Radenthein fährt ein Reisebus mit den Spielern (teilweise auch mit Spielerfrauen) am 27. April Richtung Rom, wo man erst gegen eine römische Mannschaft spielt. Danach ist dann das Vatikan-Spiel geplant. Der CCV91 hat auch eigene Polos mit ihrem Logo und dem Aufdruck "Rom–Tour“ anfertigen lassen. Diese Polos werden unter anderem als Gastgeschenk mitgebracht.

Heimanlage ist gut ausgebucht

Die Spieler des CCV91 freuen sich schon auf das Spiel im Vatikan © (c) Steve Cooksley

Abgesehen von diesem Highlight hat der CCV91 auch am eigenen Platz viel zu tun. In Latschach, Gemeinde Velden, befindet sich das zwei Hektar große Spielfeld. "Es werden zwar viele Ligaspiele auf unserem Platz ausgetragen, wir sind daran aber nicht mehr beteiligt. Unser Club hat sich mittlerweile auf die verschiedensten Freundschaftsspiele spezialisiert." Die Anlage ist für die ganze Saison ausgebucht. Neben Freundschaftsspielen gegen Teams aus Graz, Wien, Kroatien oder Slowenien wird der Veldener Verein zum Saisonende auch eine englische Mannschaft begrüßen. "Wir sind in der glücklichen Lage jedes Jahr mit englischen Mannschaften zu spielen. Auch heuer ist unser Spielplan daher echt top."

Ein Spiel dauert sieben Stunden

Laut Tschernitz ist Cricket ein vielfältiger Sport. "Es ist ein Ballsport mit Fangen und Werfen, aber gleichzeitig auch ein Schlagsport." Speziell für gesellige Menschen ist der Sport hervorragend geeignet, um neue Kontakte zu knüpfen." Bei dieser Sportart sind die Spieler den ganzen Tag am Platz. Eine normale Spieldauer beträgt so um die sieben Stunden. Laut Tschernitz ist Cricket bei uns eher ein Randsport. "Während die Zahl der Vereine ist Österreich steigt, gibt es bei uns in Kärnten nur einen Verein und das sind wir."

Wer sich für das Cricket-Spiel interessiert, findet Infos, Termine und Kontaktdaten auf der Website des CCV91: www.ccv91.at.