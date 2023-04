Der Fall sorgte österreichweit für Schlagzeilen – auch aufgrund einer entsprechenden Mitteilung des Finanzministeriums: In den Morgenstunden des 19. Jänner 2021 klopften Finanzpolizei und Beamte der Polizeieinheit Cobra an die Wohnungstüre eines Unternehmers im Bezirk Villach-Land. Der Mann war Inhaber der Sicherheitsfirma A.I.S. Security mit Sitz in Rosegg. Ihm wurde Abgabenhinterziehung in großem Stil vorgeworfen.