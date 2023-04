Rochade in der Verantwortung Erde. Die Umweltfraktion, die Teil der Stadtregierung ist, tauscht ihren Stadtrat. Der aktuelle Klubobmann Sascha Jabali wird die Position von Gerald Dobernig einnehmen. Dieser, primär zuständig für den Öffentlichen Verkehr, wird im Mai zum zweiten Mal Vater und will sich eine Auszeit nehmen. „Nachdem meine Familie viel Verständnis aufgebracht hat, ist es jetzt Zeit, dass ich mich um sie kümmere“, sagt Dobernig, der künftig Klubobmann der Erde sein wird. Sein Rückzug kommt nicht überraschend, Dobernig selbst hat ihn mehrfach in den Raum gestellt. Ob er in die Stadtregierung zurückkehren wird, lässt er offen.