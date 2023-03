In Villach gibt es demnächst einen Leerstand mehr. Der Geschenke-Shop "Das passende Geschenk" schließt am 30. Juni für immer seine Pforten. Laut Inhaberin Gabriele Baumgartner habe sich der Standort in der Lederergasse nicht bewährt. "Der Grund für die Schließung liegt in der mangelnden Frequenz in der Innenstadt. Ich habe zwar viele Stammkunden, aber die Laufkundschaft fehlt. Der Branchenmix passt einfach nicht", kritisiert Baumgartner, die sich jetzt anderwärtig beruflich orientieren möchte.

Zehn Jahre lang hat sie den Geschenkeshop geführt. "Es fällt mir schwer, loszulassen, aber es geht nicht anders", sagt sie. Der Räumungsverkauf läuft noch bis 30. Juni. Nachfolger gibt es keinen, laut Baumgartner wird das Geschäft nicht mehr weitervermietet.

