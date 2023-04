"Das wird sicher zäh, ein undankbarer Gegner", schnauft Lena Dauböck, die Stürmerin der Villach Lady Hawks, dem Frauenteam des VSV. Die Villacherinnen dominierten sowohl den Grunddurchgang als auch die Qualirunde der DEBL nach Belieben. Die Belohnung dafür ist die Teilnahme am Finalturnier, das noch dazu an diesem Wochenende in der Villacher Stadthalle in Szene geht. Allerdings kommt es morgen im Halbfinale (18 Uhr) zum Duell mit Budapest II. Die erste Mannschaft spielt, so wie die KEHV Lakers, in der internationalen EWHL, "und wenn es in der Bundesliga dann um den Titel geht, holen sie sich gerne die starken Spielerinnen aus der ersten", verrät Dauböck, die aber auch selbst für EWHL-Team und Staatsmeister Neuberg Highlanders die Schuhe schnürt.