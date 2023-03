Mit Filmen über Legenden der Unterhaltung wie Roy Black, Udo Jürgens, Peter Alexander oder Harald Juhnke machte sich Produzent und Drehbuchautor Wolfram Winkler einen Namen. Jetzt ist mit dem Krimi "The Dark Girl" sein neuestes Werk in deutschen Kinos zu sehen. In Österreich muss man sich noch etwas gedulden.

400 Gäste bei der Premiere im bayrischen Plattling, wo der Streifen spielt, waren begeistert. Der Krimi erzählt den Erfolg der Autorin Laura Faun, gespielt von Katharina Scheuba, deren erstes Buch zum Bestseller wird. Doch plötzlich passieren im kleinen, beschaulichen 13.000 Einwohner großen Ort im Landkreis Deggendorf Morde wie in ihrem Roman und sie wird von den Schatten ihrer Vergangenheit eingeholt.

Der Applaus des Publikums war der erste Lohn für mehr als eineinhalb Jahre Arbeit und Winkler formulierte es angesichts ziemlich sparsamer Produktions-Bedingungen Sallers Inszenierungskunst so: "Enrico hat mit einem alten Fiat 500 ein paar viel stärker motorisierte Porsche verfolgt und sich dabei nicht abhängen lassen."