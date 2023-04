Der Tierpark Rosegg hat die Saison eröffnet

Das schöne Ausflugsziel im Kärntner Rosental lädt zum Spaziergang um den historischen Burgberg ein. Es tummeln sich bereits die ersten Jungtiere im Park, die ersten sind wie jedes Jahr die Lämmer der Mufflons. Die neuen Schwarznasenschafe sind natürlich ein Anziehungspunkt für die Kinder und vor allem auch der Kleintierzoo mit dem großen Spielplatz.

Rosegg. Schloss Rosegg 1, täglich von 9 bis 18 Uhr, letzter Einlass um

17 Uhr. Tel. 0676-510 25 21

"Schleier der Unwissenheit"

In der Ausstellung von Romana Egartner dominieren organische Formen. Die Zartheit und Fragilität in ihren Arbeiten ist eine Anspielung auf das Vergängliche des Lebendigen. So verschwinden in ihrer Malerei Körper hinter lasierten Übermalungen und vermitteln das Trügerische, den Anschein, sich im Nebel aufzulösen. Der Titel „Schleier der Unwissenheit“ bezieht sich auf die Theorie des Gedankenexperiments „Schleier des Nichtwissens“, welches sich mit der Fragestellung beschäftigt: Wo könnte sich eine Welt nach multiplen Krisen wiederfinden? Romana Egartner studierte transmediale Kunst in Wien, lebt und arbeitet in Wien und in Kärnten. Die Ausstellung ist bis 6. Mai zu sehen.

Villach. Galerie Freihausgasse, Fr., 7. 4. und wieder ab Mi., 12. 4., 9-13 Uhr und 14-18 Uhr, Sa., 9 - 15 Uhr. Sonn- und Feiertag geschlossen! Eintritt frei! villach.at/stadt-erleben/kultur

Forschende und experimentelle Kunst © Veranstalter

Traditionelles Ostersingen und -tanzen

Das volkskulturelle Singen und Tanzen findet bei hoffentlich frühlingshaftem Wetter beim St. Johanner Kircherl statt. Mitwirkende sind das Volksliedensemble Landskron und die Volkstanzgruppe Villach. Die Kärntner Landsmannschaft freut sich auf viele Besucher.

Villach. St Johanner Höhenstraße, So., 9. 4., 11 Uhr.

www.k-landsmannschaft.at

Die Lebensbeichte eines Trapezkünstlers

Der deutsche Schauspieler und Autor Frank Piotraschke erzählt mit seinem Bühnenmonolog „Der Fänger“ eine tragische Geschichte. Diese ist geprägt von seiner schwulen Liebe und auch durch einen schrecklichen Verrat in der Zeit des NS. Spieldauer bis 22. April.

Villach. Rathausplatz 1, ab Di., 11. 4. bis 22. 4., jeweils 20 Uhr. www.neuebuehnevillach.at