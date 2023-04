Prinzenball im Jubiläumsjahr

Bereits zum zehnten Mal findet heuer die Galanacht des Villacher Faschingsadels statt. Nach drei Jahren Pause ist es endlich wieder soweit. Am Samstag wird im Villacher Congress Center wieder gefeiert und das Tanzbein geschwungen. Unter dem Motto „I am from Austria“ erwartet die Ballgäste ein Fünf-Gang-Menü von Lagana-Küchenchef Thomas Mayerl und seinem Team. Für musikalische Highlights sorgen der Udo Jürgens und Peter Alexander-Interpret Lucky Dean Luciano sowie Falco-Imitator Michale Patrick Simoner. Höhepunkt des Abends ist der Auftritt der Austropop-Legende Wolfgang Ambros mit der Band „Wir4“. Der Erlös der rauschenden Ballnacht kommt wie immer einem guten Zweck zugute.

Villach. Congress Center Villach, Sa., 22. 4., 19 Uhr. Karten unter Email: faschingsadel@gmx.at

Bester Falco Iminator Michael Patrick Simoner © E.K.P.

Frühlingskonzert der EMV Stadtkapelle Villach

Ein Konzert für den Frieden, einen liebevollen Umgang miteinander mit Musik, die die Herzen berührt. Die Stadtkapelle Villach präsentiert ein buntes Programm mit typischer Blasorchestermusik und Arrangements von Pop- und Filmmusik unter der Leitung von Gasper Breznik.

Villach. Volkshaus, Sa., 22. 4., 19.30 Uhr, Karten unter

Tel. 0677-648 900 03

Frühlingskonzert EMV Stadtkapelle © Veranstalter

Verwechslungskomödie "Ein Traum von Hochzeit"

Die Liebesgeschichte mit Lachgarantie wird von der Theatergruppe Signal aus Arnoldstein aufgeführt. Bill erwacht am Morgen nach seinem Junggesellenabschied neben einer hübschen, nackten Frau. Er kann sich jedoch an nichts mehr erinnern und so schmiedet er mit seinem Freund Tom abstruse Pläne, um die Hochzeit zu retten.

Arnoldstein. Kulturhaus, Fr., Sa., 21.u. 22. 4., 19.30 Uhr, So., 23. 4., 15 Uhr, Tel. 0690-1025 89 88

Theatergruppe Signal © Veranstalter

25 Jahre Museum des Nötscher Kreies

In der Jubiläumsausstellung „Impressionen“ steht der Begriff des „Nötscher Kreises“ thematisch im Mittelpunkt. Werke von Sebastian Isepp erzählen von den Anfängen und leiten über zu den Hauptvertretern Franz Wiegele und Anton Kolig. Arbeiten von Gerhard Frankl ua. vermitteln einen Eindruck von der Idee einer eigenen Malschule in Nötsch.

Nötsch. Haus Wiegele Nr. 39, Mi - So. und an Feiertagen von

14 - 18 Uhr. Tel. 0650-349 80 01