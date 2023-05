Der Ritt um das begehrte Kranzl

Am Mon­tag, dem 29. Mai, und Diens­tag, dem 30. Mai, lädt die Bur­schen­schaft Feis­tritz an der Gail zum Jah­res­kirch­tag mit tra­di­tio­nel­lem Ku­fen­s­te­chen. Der Pfingst­mon­tag star­tet mit einer Messe in der Pfarr­kir­che um 9.30 Uhr, bevor es dann um 14 Uhr in Ober­feis­tritz und um 15 Uhr in Un­ter­feis­tritz um den Sieg beim gro­ßen Kranzl­rei­ten geht. Für die rich­ti­ge Stim­mung am Kirch­tag sor­gen „Die jun­gen Wern­ber­ger“ am Mon­tag ab 20 Uhr am Dorf­platz. Am Diens­tag hat man dann ihm Rah­men des Kirch­ta­ges um 18 Uhr noch ein­mal die Chan­ce die Rei­ter in Un­ter­feis­tritz zu be­staue­nen und sich den Lin­den­tanz an­zu­se­hen.

Feis­tritz a. d. Gail. Dorf­platz Ober- und Un­ter­feis­tritz, Mo. 29.5. und Di. 30.5.

„Spicy Colors - Tapas, Beats & Art“

Frierss Fei­nes Haus lädt am Sams­tag ge­mein­sam mit Street Art Künst­ler und Red Bull Or­ga­nics Ar­tist Luis Mo­ra­les de la Cruz zum Ku­li­na­rik-Event „Spicy Co­lors - Tapas, Beats & Art“. An die­sem au­ßer­ge­wöhn­li­chen Abend kocht der mehr­fach aus­ge­zeich­ne­te Kü­chen­chef Pa­trick Pass (am Foto) und sein Team in bun­ter Kul­lis­se und zu coo­len DJ-Klän­gen.

Vil­lach. Frierss Fei­nes Haus, Sa., 27. 5., 17 Uhr. Kar­ten unter: Tel. (04242) 304 045

Patrick Pass © Martin Hofmann

Villacher Jugend eröffnet den Sommer

Am Frei­tag ab 15 Uhr wird beim bun­ten und be­lieb­ten Sil­ber­see-Opening wie­der jede Menge Spaß und Ac­tion ge­bo­ten. Am Pro­gramm ste­hen Was­ser­ak­ti­vi­tä­ten, Street-Work­out, ein Live-DJ, Soap-Soc­cer und als Hö­he­punkt: Das große Ho­li­fest (ab 18 Uhr).

Vil­lach. Sil­ber­see, Fr., 26. 5., ab 15 Uhr, Ho­li­fest ab 18 Uhr. www.​villach.​at/​jugend

Silbersee-Opening © Stadt Villach - Mittersteiner

Pfingstliedertafel der Sängerrunde Zlan

Am Sonn­tag laden die Zla­ner Sän­ger zur tra­di­tio­nel­len Pfingst­lie­der­ta­fel in die evan­ge­li­sche Kir­che in Zlan ein. Ge­mein­sam mit dem En­sem­ble Ho­agl­kröpf und dem Zla­ner Quar­tett ge­stal­tet die Sän­ger­run­de Zlan einen mu­si­ka­li­schen Kon­zert­abend.

Zlan. Evan­ge­li­sche Kir­che in Zlan, So., 28. 5., 19.30 Uhr. www.​sae​nger​rund​e-​zlan.​at