Ostermarkt für Klein und Groß

Der Ostermarkt bietet ab heute mit seinem vielfältigen Angebot Allerlei für Kinder, Familien und Erwachsene. An 15 Ständen kann man wieder alles kaufen, was zu einem traditionellen Osterfest dazugehört – von Handwerkskunst und Dekoration über Schinken und Ostereier bis zum süßen Inhalt des Osternestes. Kinder können sich auf Attraktionen, wie einem Kinderzug, ein Karussell, ein Trampolin und Ponyreiten freuen. Das Eröffnungsprogramm am Freitag bietet unter

anderem Live-Musik, Osterbasteln mit M. Kircher und die Segnung des Ostermarktes.

Villach. Villacher Innenstadt, feierliche Eröffnung am Fr., 31. 3., ab 11 Uhr. Der Markt hat vom 30. 3. bis 8. 4. geöffnet. Tel. (04242) 466 00

Die lange Nacht der Live-Musik

20. Villacher Honky Tonk Festival © Hirl

Am Samstagabend findet in der Villacher Innenstadt das mittlerweile 20. Honky Tonk Live-Musik Festival statt. Ein besonderes Highlight gibt es im Kunsthaus Sudhaus mit der „Dolce Vita“ Tanzparty und „Supertrouper“ ABBA Show. Außerdem sind Künstler wie Edwin Kimmler, „Timeless“, „The Bandits“, Harry Ahamer und viele weiter mit dabei.

Villach. Villacher Innenstadt, Sa., 1. 4.. Details zum Programm unter: www.honky-tonk.net

Ostern auf der MS Santa Lucia

Am Samstag ab 14.30 Uhr bietet die MS Santa Lucia wieder ihre kunterbunte Osterschifffahrt an. Es werden Ostergeschichten erzählt, Osterhasen- und Ostereier gesucht und jedes Kind bekommt ein Überraschungsgeschenk vom Osterhasen.

Velden. Anleger 2, von Sa., 1. 4., bis Mo., 10. 4., täglich um 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr. Tel. 0664-136 91 91

Paternioner Passionssingen

Das Paternioner Passionssingen des RC Unteres Drautal Paternion lädt am Freitag um 19.30 Uhr in die Pfarrkirche Paternion zum künstlerischen Konzert. Der Singkreis Fresach unter der Leitung von Burgi Leeb und Bernd Lesacher begleiten den Abend musikalisch.

Paternion. Pfarrkirche Paternion, Fr., 31. 3., 19.30 Uhr.

Tel. 0676-707 88 98