Sommerfest am Kunstbahnhof

Am Veldener Hausbahnsteig wird der Sommer mit einem Kunst- und Kulturfest gefeiert. Bildwerke aus dem Projekt „Da fährt der Zug drüber“ von Gerda Madl Kren sowie ausgewählte Bilder aus dem aktuellen Malschuljahr der Kindermalschule Velden sind zu sehen. Höhepunkt des facettenreichen Abends ist ein Musik-Kabarett mit dem Multi-Künstler Christian Hölbling und Heimo Trixner (Gitarre). Sie nehmen die Besucher mit auf eine kritisch-pointierte Reise in eine „Heimat und das, was davon übrig ist“. Ab 20 Uhr ist die Bühne offen für Rede-, Gesangs- und Aktionsbeiträge von „Mitreisenden“. Um Voranmeldung wird gebeten. Kulinarisch klingt der Abend im Ambiente der ehemaligen „Bahnhofsreste“ aus.

Velden. Bahnhofsplatz 1, Fr., 30. 6., ab 18 Uhr, Tel. 0664-926 29 26, www.kunstbahnhofwoerthersee.at

Alpen Adria Keramikmarkt

Dieser Markt ist weit über die Grenzen hinaus bekannt und verzaubert die Gäste auch heuer mit anspruchs- und qualitätsvollem Handwerk. Neue Töpferideen, Gartenkeramik, Ziergegenstände sowie Schmuck und ganz spezielle Keramikkunst werden von den rund 60 Ausstellern am Rathausplatz und am Oberen und Unteren Kirchenplatz präsentiert.

Villach. Innenstadt, Fr., 30. 6., 10 bis 18 Uhr, Sa., 1. 7., 10 bis 17 Uhr.

Keramikmarkt © Stadt Villach

Der Soroptimist Club lädt zum Edelflohmarkt

Auch heuer wieder erfreut der Soroptimist Club mit Secondhandmode und Vintage. Der Erlös hochwertiger Kleidung, Haushaltsartikel, Geschirr und Wohndekor kommt Projekten zur Förderung von Frauen und Mädchen der Stadt Villach zugute.

Villach. Köll-Passage, Sa., 1. 7., 8 bis 13 Uhr, Ersatztermin bei Regen Sa., 8. 7.