Dobratsch wird umrundet

Mit dem Naturpark Verein kann man ab Samstag rund um den Dobratsch wandern. Der angelegte Rundwanderweg verbindet viele unterschiedliche Naturräume und Kulturlandschaften und legt Zeugnis der Geschichte ab. Die geführte Wanderung beginnt mit der 1. Etappe am Samstag, 14. 10.: Warmbad Villach (Kärnten Therme) – Bad Bleiberg; 2. Etappe am Sonntag, 15. 10.: Bleiberg (Barbaraplatz) – Nötsch; 3. Etappe am Samstag, 21. 10.: Nötsch (Restaurant „Zum Nont“) bis Arnoldstein; 4. Etappe am Sonntag, 22. 10.: Arnoldstein (Gemeindeplatz) bis Warmbad Villach. Start ist jeweils um 8.30 Uhr, zurück geht’s mit dem Shuttle. Eine Tagestour dauert etwa acht Stunden. Weitere Infos auf www.naturpark-dobratsch.at

Villach. Dobratsch-Rundwanderung, Sa., 14. 10., – So., 22. 10., Anmeldung bis jeweils Freitag: Tel. (04242) 575 71 28

Die Komödie "Neurosige Zeiten"

Das Kulturspektrum Maria Gail bringt mit der „Irren“-Komödie von Winnie Abel eine kurze Auszeit vom Alltag auf die Bühne. Es geht darum, Besuch in einer Psychiatrie zu empfangen, ohne dass dieser merkt, wo er ist. Die Bewohner der Psychiatrie sollen wie ganz „normale“ Menschen wirken – und das Verwechslungsspiel beginnt.

Villach. Kulturhaus Maria Gail, Fr. und Sa., 13. u. 14. 10., 20 Uhr, Karten: Tel. 0676-473 68 70

Petra Kada-Damith alias Cécile Adolon © Veranstalter

Französische Band "Hirsute" zu Gast im Kulturhof

Es ist die neue Band der französischen Ausnahmepianistin Anne Quillier, die die Welt auf neuen musikalischen, akustischen und unveröffentlichten Wegen erkundet. Jede Komposition ist eine kleine Geschichte, in die man sich flüchten kann. Die Musik ist hell, wild, persönlich und süchtig machend.

Villach. Kulturhofkeller, Do., 12. 10., 20 Uhr. Karten unter

Tel. 0699-180 825 70

Band Hirsute © Hirsute

Mit dem Zeichblock durch die Stadt

Beim Workshop „Urban Sketching“ mit Gerda Madl-Kren lernt man Villach

skizzenhaft darzustellen. Einmal selbst eine Skizze probieren, eine Stimmung festhalten und eine Idee zu Papier bringen, anstatt nur zu schauen. Zeichenblock und Bleistifte sind bitte mitzubringen.

Villach. Stadtmuseum, Sa., 14. 10., 10 Uhr. Anfragen unter

Tel. 0688-810 81 28