Die Restaurants aus der Region Villach können sich wahrlich "schmecken" lassen. Bei der Präsentation des Falstaff-Guide 2023 schafften zwei Restaurants Plätze unter den zehn besten Lokalen Kärntens.

Mit sehr guten 95 Punkten und vier Gabeln belegt das "Carame" in Velden Rang drei. Damit bestätigt das Restaurant Platz drei aus dem Vorjahr, der ebenfalls mit 95 Punkten erreicht wurde. "Das ist ein Erfolg des ganzen Teams. Das zeigt, dass wir stetig gut arbeiten", freut sich Küchenchef Thomas Guggenberger, der seit sieben Jahren für die ausgezeichnete Qualität verantwortlich zeigt. "Wir wollen kein typisches Vier-Hauben-Lokal sein, sondern am Boden bleiben", meint Guggenberger. "Wir haben eine gute, sehr häufig wechselnde Weinkarte, sind bei der Speisekarte sehr flexibel. Verkauft wird, was frisch am Markt ist." Dazu gehört sehr viel Regionales, sehr viel Österreichisches, aber auch Internationales. "Man muss dem Gast zuhören. Er isst auch gerne einmal einen Rochen, Steinbutt oder Wolfsbarsch."

Regional, saisonal und Trendprodukte

Den siebenten Platz mit 92 Punkten und drei Gabeln belegt das Restaurant "Seespitz" im Falkensteiner Schlosshotel Velden. "Diese Auszeichnung ist für uns von großer Wichtigkeit", verrät Thomas Haslauer, Resident Manager des Schlosshotels. "Sie wurde von einem unabhängigen Gremium vergeben. Dass wir hier dabei sind, ist eine große Ehre für uns."

Die Gründe sieht Haslauer im speziellen Angebot, für das seit 2018 Küchenchef Thomas Gruber verantwortlich zeichnet: "Wir setzen auf regionale und saisonale Küche, ergänzt mit Slow Food. Wir beziehen unsere Produkte aus dem Umkreis und dem Alpen-Adria Raum." Und natürlich dürfen auf der Karte auch Klassiker wie Kärntner Kasnudl nicht fehlen. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis ist die Kooperation mit der japanischen Restaurantkette "Mochi", wie Haslauer erklärt: "Wir setzen die Trendprodukte, wie Sushi Rolls oder Salat mit Garnelen auf unsere Art und Weise um. Das kommt bei den Gästen sehr gut an."

Über den Sieg in Kärnten darf sich übrigens auch in diesem Jahr Hubert Wallner mit seinem Gourmet Restaurant in Dellach freuen. Wallner erreichte 99 Falstaff-Punkte und vier Falstaff-Gabeln. Er belegte damit in der österreichischen Gesamtwertung den zweiten Platz. Diesen teilt er sich mit bekannten Größen, das Salzburger "Ikarus" im Hangar 7, das niederösterreichische "Landhaus Bacher" in Mautern an der Donau, das Wiener "Mraz & Sohn" und das Restaurant "Obauer" in Werfen.