Wer Graffitis sehen will, der ist an Bahnhöfen gut aufgehoben. Wände und Züge sind eine beliebte Grundlage für die Straßenkunst. Die von den ÖBB erfassten und als Sachbeschädigung geltenden Graffitis sind im Vorjahr um 37 Prozent auf insgesamt 21.512 Fälle gestiegen. Jedes Delikt wird in einer eigenen Datenbank vermerkt.