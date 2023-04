Seit rund 15 Jahren ist Andrea Schöffmann schon ihre eigene Chefin. Ihren geliebten Pizzaexpress in der Piccostraße in Villach muss sie jetzt aber leider aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. "Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, weil ich die Arbeit mit viel Herzblut gemacht habe", sagt Schöffmann.

Bis zu 400 Pizzen am Tag

Firmenname und Kundenstock werden aktuell auf der Plattform "Willhaben" um 170.000 Euro zum Verkauf angeboten. Die 15 Mitarbeiter und der Pachtvertrag können übernommen werden. Was der neue Eigentümer mitbringen muss? "Viel Liebe zum Beruf", sagt Schöffmann, der viel an der Fortführung ihres Betriebes liegt. An starken Tagen liefert ihr Pizzaexpress bis zu 400 Pizzen in Villach und Umgebung bis nach Weißenstein, Finkenstein und Wernberg aus.