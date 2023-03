Auf der Südautobahn A 2 ereignete sich zwischen Wernberg und Velden gegen 16.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Rumäne lenkte seinen Sattelzug in Richtung Wien. Im Gemeindegebiet von Velden fuhr ihm ein hinter ihm fahrender Kleinlaster, gelenkt von einem 33-jährigen Klagenfurter ungebremst und auf. Dabei wurden der Lenker und sein 54-jähriger Beifahrer, ein Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen und nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C 11 und der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt und das LKH Villach eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwilligen Feuerwehren Velden und Wernberg.

Luftaufnahme © Christophorus 11

Die Südautobahn war in Fahrtrichtung Klagenfurt kurzfristig komplett gesperrt, in der Folge wurde zumindest eine Fahrbahn für den Verkehr freigegeben. Es kam zu Staus und Verzögerungen.

Ein Lob für die Verkehrsteilnehmer prostete die Freiwillige Feuerwehr Wernberg auf Facebook: Wegen der perfekten Rettungsgasse konnte man schnelle zum Unfallgeschehen vordringen: