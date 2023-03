Mit der Fahrradsaison zeigt sich auch heuer ein klarer Trend in Richtung Elektro. Während es in den vergangenen Jahren in diesem Segment massive Lieferengpässe gegeben hat, scheinen die Lager der heimischen Radgeschäfte derzeit noch voll zu sein und zwischen Rädern im fünfstelligen Bereich setzt das Villacher Geschäft "Bärenbikes" heuer verstärkt auf Mietmodelle.