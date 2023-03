Der Fall klingt nach Satire, wurde in der Kärntner Gemeinde Treffen allerdings Realität. Weil eine 92-jährige, alleinlebende Pensionistin nicht alle Anrufe zu einer gesetzlich-verpflichtenden Mikrozensus-Umfrage der Statistik Austria beantwortet hat, erhielt sie kürzlich einen eingeschriebenen Brief der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land. Die Botschaft: 100 Euro Geldstrafe oder 15 Stunden Gefängnis. "Die Frau hat sich völlig verzweifelt an uns gewandt, wir wollen nun versuchen, ihr zu helfen", schildert der Treffner Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ).