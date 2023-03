Turnierbekleidung, Reitstiefel, Zaumzeug und vieles mehr gibt es aktuell günstig im Reitsportgeschäft Sommerhuber im Auenweg in Villach zu ergattern. Der Grund für den Totalabverkauf ist eine Geschäftsauflösung. "Ich habe bereits in der Coronazeit damit spekuliert, aber konnte mich damals noch nicht dazu durchringen. Nach langer Überlegung werden wir den Standort, der seit 1999 besteht, komplett schließen. Der Grund dafür ist, dass ich als Reitlehrer an der LFS Stiegerhof derzeit sehr viel eingespannt bin und sich das Geschäft mit einem Mitarbeiter nicht mehr rentiert", sagt Chef Dieter Sommerhuber. Künftig will er sich auf den Außendienst mit Sattelanpassungen sowie Lieferservice von Reitsportprodukten konzentrieren, heißt es. Die Firma bleibt bestehen. Letzter Verkaufstag im Geschäft ist der 31. März von 9 bis 19 Uhr.