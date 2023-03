Am Sonntag gegen 08.00 Uhr kollidierten in Arnoldstein zwei Fahrzeuge in einer leichten Kurve. In der Folge überschlug sich ein Fahrzeug, gelenkt von einem 36 Jahre alten Mann aus der Ukraine, und blieb am Dach liegen. Der zweitbeteiligte Pkw eines 62-jährigen Mannes aus dem Bezirk Villach-Land kam ins Schleudern und fuhr schließlich auf eine Leitschiene auf.

Lenker war alkoholisiert

Beide Lenker konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Der Mann aus dem Bezirk Villach-Land musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden. Der Ukrainer blieb unverletzt. Ein Alkotest bei ihm verlief positiv. Im Einsatz standen auch zwei Fahrzeuge der FF Arnoldstein mit zehn Mann.