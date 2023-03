22. März: Gratis Energieberatungen der Stadt

Die Stadt Villach bietet ab 11. April wieder kostenlose Beratung durch Fachleute in der Energiesprechstunde an. Wie finde ich meine Stromfresser im Haushalt? Wie kann ich ohne großen Komfortverlust meine Heizkosten senken? Wie komme ich zu Förderungen beim Umstieg auf klimafreundliche Heizungslösungen? Welche Fördermöglichkeiten gibt es bei einer neuen Fassade, bei neuen Fenstern, Photovoltaik usw.?



Diese Fragen und noch viele mehr stellen sich derzeit viele Menschen. Die Stadt Villach intensiviert jetzt die kostenlose Energieberatung durch die Firma AEE Energiedienstleistungen. Ab 11. April gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat die Möglichkeit, sich im Rathaus eingehend zu informieren. Die Termine dauern jeweils 30 Minuten und sind bereits ab sofort online auf villach.at/energieberatung zu buchen. Dort werden Interessierte auf das Online-Buchungsportal weitergeleitet. Auch telefonische Terminreservierung unter 04242 205 4003 ist möglich.

Info gibt es hier.

20. März: 378 Euro an Betrüger überwiesen

Montagfrüh erhielt eine 52-jährige Frau aus Villach eine Nachricht auf ihr Mobiltelefon worin sie aufgefordert wurde, eine Zahlung ans Finanzamt zu tätigen, da sie ansonsten von einem Gerichtsvollzieher am 20. März gepfändet werden würde. Die 52-Jährige, die tatsächlich ein Schreiben vom Finanzamt erwartete, bezahlte 378 Euro auf ein Konto ein, was sich letztendlich als Betrug herausstellte.

19. März: Unbekannte brachen in Hotel ein

Am 19. März in der Zeit von 02:45 Uhr – 04:15 Uhr brachen drei bisher unbekannte Täter in ein Hotel im Bezirk Villach ein, indem sie über eine Balkontüre ins Innere des Hotels gelangten. Im Hotel wurden durch Gewaltanwendung mehrere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.