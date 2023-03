Ihre Klima-Kleber-Protestaktion in Villach hat die Wogen hochgehen lassen. Leute haben Sie angeschrien, zwei Autofahrer wollten sogar in die Absperrung der anderen Aktivisten fahren. Ist das normal bei solchen Aktionen oder ist Villach herausgestochen?

Anja Windl: Villach ist herausgestochen. Es ist nicht normal, dass ein Auto einfach durchrast, das habe ich in Österreich so noch nicht erlebt. Genauso wie es nicht normal ist, dass sich ein Aktivist mit erhobenen Händen vor ein Auto werfen musste, damit es nicht durchfährt. Das ist schon eine andere Dimension.