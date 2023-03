Sowohl die Regierungspartei Verantwortung Erde, wie auch die Villacher Grünen waren im Anschluss an den Protest der „Letzten Generation“ in Villach Thema. Der Grund: Zwei Unterstützer der Erde, einer davon auch aktuell als Gemeinderat aktiv, waren bei der Protestaktion anwesend. „Sie dokumentierten die Aktion und saßen nicht selbst auf der Straße. Abgesehen davon ist es ihre Angelegenheit, was sie als Privatpersonen tun“, sagt Erde-Stadtrat Gerald Dobernig.