Die Spannung beim fünften Eishockey-Viertelfinal-Duell zwischen VSV und KAC am Freitag in Villach war nicht nur am Eis (3:2-Sieg des KAC nach Verlängerung) spürbar – sie entlud sich auch auf den Tribünen. Und es blieb nicht nur bei verbalen Duellen und Sprüchen auf Bannern ("Scheiß Klagenfurt" war noch der harmloseste).