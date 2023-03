Tierischer Einsatz für die FF Faak am See im Bezirk Villach-Land am Wochenende. Am Freitag wurden die Feuerwehrleute zu einer Tierrettung alarmiert. "Ein Hund steckte zwischen den Brettern einer Parkbank fest und konnte von seinen Besitzern nicht mehr befreit werden", berichtet die Feuerwehr.

"Kurzerhand haben wir die Bretter aus der Verankerung gehebelt und den Hund befreit. Anschließend wurde die Bank von uns und mit der Hilfe eines Nachbarn wieder zusammengeschraubt. Nach rund einer Stunde konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken."