Großer Bahnhof Anfang Dezember des Vorjahres in Wien: Nach intensiver Vorbereitung schien endlich alles auf Schiene, der erste Schienen-Zollkorridor Europas wurde in feierlichem Rahmen zwischen den offiziellen Vertretern Italiens und Österreichs offiziell besiegelt.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sprach in den Prunkräumen des Winterpalais vor Ehrengästen aus Kärnten und Italien von einem „europäischen Logistik-Vorzeigeprojekt“.