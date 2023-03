Zum zweiten Mal haben die Protestaktionen der "Letzten Generation" Kärnten erreicht. Klimaaktivisten protestieren am heutigen Montag in Villach. Nachdem sie sich zuerst im Villacher Stadtpark versammelt hatten, gingen sie in die Ossiacher Zeile, um diese zu blockieren. Die Straße ist eine der Hauptzufahrtsstraßen im Villacher Frühverkehr.

Die Polizei ist vor Ort. Gegen 8 Uhr kam es bereits zu einer ersten Eskalation. "Ein Autofahrer hätte beinahe von hinten einen Klimaaktivisten umgefahren", berichtet das Team der Kleinen Zeitung, das seit den frühen Morgenstunden vor Ort ist. Mehrere Aktivisten hatten sich festgeklebt. Die Stimmung war zu Beginn der Aktion aufgeheizt. Einige Autofahrer haben mit den Aktivisten geschrien und fragten: "Was soll denn das?". Es wurde wild gehupt. Die Aktivisten versuchten zu erklären und haben gerufen: "Es wird gleich vorbei sein."

Polizei versucht zu beruhigen

Eine Mutter mit drei Kindern im Auto musste dringend durch und kam wegen der Aktivisten im Frühverkehr nicht weiter. "Ich muss mit einem Kind zum Doktor", erklärte sie aufgebracht. Insgesamt blockieren vier bis fünf Personen die Straße und verursachen dadurch einen Stau. Die Polizei war von Anfang an um Beruhigung bemüht und hat den Verkehr umgeleitet. Seit 8.30 Uhr hat sich die zuvor aufgeheizte Stimmung etwas beruhigt. Gegen 9 Uhr gab es nur noch kleiner Staus in Villach. Spannend wird jetzt die Frage, ob die Polizisten die Aktivisten wegtragen werden. Die Polizei hat eigene Sanitäter, die dafür ausgebildet sind, den Kleber zu entfernen und Lösungsmittel aufzutragen. Ob sie das Mittel heute einsetzen, ist aber noch unklar.

"Es geht darum, aufzuzeigen, dass es höchst an der Zeit ist, dass sich etwas ändert und die Politik beginnt, Umweltschutz ernst zu nehmen", sagt Valentin Bast von der Letzten Generation. Die Aktivisten fordern unter anderem Tempolimit Hundert auf Autobahnen.

Erster Protest im Februar in Klagenfurt

Zuletzt waren die Aktivisten in Kärnten Anfang Februar in Klagenfurt unterwegs. Blockiert wurde der Villacher Ring, die Zone konnte gut umfahren werden. Das Polizeiaufgebot war enorm, auch Hubschrauber waren im Einsatz. Die Aktivisten protestierten damals bei Minusgraden und haben die Aktion eigenständig wieder beendet, weil eine Person aufs WC musste. Wegen der kalten Temperaturen haben sie auch darauf verzichtet, sich festzukleben.

Video von der Premiere-Aktion in Kärnten: