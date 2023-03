Zum zweiten Mal haben die Protestaktionen der "Letzten Generation" Kärnten erreicht. Die Klimaaktivisten, die vielerorts für Furore sorgen, weil sie sich im Kampf für besseren Umweltschutz an zentralen Straßen festkleben, protestieren am heutigen Montag in Villach. Konkret haben sich die Aktivisten im Villacher Stadtpark versammelt, um folglich die naheliegende Ossiacher Zeile zu blockieren. Die Straße ist eine der zentralen Routen im Villacher Frühverkehr.

"Es geht darum, aufzuzeigen, dass es höchst an der Zeit ist, dass sich etwas ändert und die Politik beginnt, Umweltschutz ernst zu nehmen", sagt Valentin Bast von der Letzten Generation. Die Aktivisten fordern unter anderem Tempolimit Hundert auf Autobahnen.

Erster Protest im Februar in Klagenfurt

Zuletzt waren die Aktivisten in Kärnten Anfang Februar in Klagenfurt unterwegs. Blockiert wurde der Villacher Ring, die Zone konnte gut umfahren werden. Dsa Polizeiaufgebot war einorm, auch Hubschrauber waren im Einsatz. Die Aktivisten protestierten damals bei Minusgraden und haben die Aktion eigenständig wieder beendet, weil eine Person aufs WC musste. Wegen der kalten Temperaturen haben sie auch darauf verzichtet, sich festzukleben.

Video von der Premiere-Aktion in Kärnten: