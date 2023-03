Wir heben unseren Anspruch an Qualität noch eine Stufe höher“, begrüßt Dean Aleksic, Geschäftsführer des Hotel Seven, seinen Neuzugang. Seit 1. März ist Gourmetkoch Armin Gupf dort der neue Küchenchef im Restaurant Milo.

Gupf ist in der gehobenen Gastronomie kein Unbekannter, hat er doch bereits Stationen in Restaurants wie der mit zwei Michelin Sternen gekrönten „Vila Joya“ in Portugal hinter sich. In Kärnten beehrte er das Schlosshotel Velden und das Lake´s in Pörtschach mit seiner Kochkunst. Sein Stil ist es, klassischen Zutaten eine neue aromatische Note zu verleihen und für eine Geschmacksexplosion zu sorgen.