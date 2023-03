Die Baustelle in der Villacher Innenstadt war in den vergangenen Tagen kaum zu übersehen. Hintergrund dafür sind die Vorbereitungen für die Umsetzung der sogenannten "Schwammstadt". Donnerstagfrüh war es dann endlich soweit und der erste Baum konnte am Hauptplatz gepflanzt werden. Es handelt sich dabei um eine robuste rund acht Meter hohe Scharlach-Eiche. Sie wurde aufwendig mit einem Kran in ihr neues "Zuhause" gehoben. Laut Aukunft der Stadt handelt es sich dabei um den überhaupt ersten Baum in der Geschichte des Villacher Hauptplatzes.

Dafür musste im Vorfeld nach dem Schwammstadtprinzip ein eineinhalb Meter tiefes und sechs Mal sechs Meter breites Loch gegraben werden. Dieses ermöglicht dem Baum genug Platz für seine Wurzeln und eine ausgiebige Wasserspeicherung. Die Bäume werden künftig über ein unterirdisches System bewässert und sollen - im Gegensatz zu den bisherigen mobilen Bäumen - eine längere Lebensdauer haben.

"Neun weitere Bäume werden in den nächsten zweieinhalb Jahren folgen. Das ist aber nur ein Teil der Grünen Achse. Der nächste Teil ist, dass wir vom Vorplatz des Hauptbahnhofes bis zur Evangelischen Kirche im Stadtpark eine ganze grüne Allee setzen werden. Es ist eine richtige und zukunftsweisende Art, wie man heute schon für die Kühlung von morgen in Villach sorgen kann", freut sich Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).

Für die einzelnen Bäume, die unterschiedlicher Art sein werden, wird es übrigens auch wieder Patenschaften geben.