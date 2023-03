Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gegen 06.45 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren (FF) Feistritz/Drau, St. Peter/Spittal und Spittal/Drau zu einem Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person auf die A 10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach alarmiert.

Aus unbekannter Ursache kam ein Pkw kurz vor der Abfahrt Paternion-Feistritz rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nachkommende Verkehrsteilnehmer setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Der verletzte Lenker konnte noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreit werden.

Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle wurde diese abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut. Der eingetroffene Notarzt versorgte den Patienten, welcher anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Der verunfallte Wagen konnte durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.