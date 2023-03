Für Hobbybastler und Modellbahn-Fanatiker gibt es bald eine neue Anlaufstelle. Der in Wien angesiedelte Modellbahn-Diskont eröffnet in der Villacher Innenstadt seine erste Kärnten-Filiale. "In ganz Kärnten gibt es kein richtiges Modellbahn-Fachgeschäft mehr. Wir haben aber viele Kunden aus Kärnten, die bei uns online bestellen oder sogar extra mit dem Zug zu uns nach Wien fahren. Deshalb wollen wir hier künftig auch stationär vertreten sein", sagt Modellbahn-Diskont-Chef Thomas Vogltanz. Sowohl junge als auch ältere Menschen zählen zu seinen Stammkunden.