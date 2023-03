In der Nacht auf Mittwoch, gegen 01.10 Uhr nachts, gerieten ein 50-jähriger staatenloser Mann und seine 42-jährige Lebensgefährtin, beide wohnhaft in Villach, vorerst verbal aneinander. In weiterer Folge bedrohte und würgte der 50-jährige die Frau.

Beim Eintreffen der Beamten reagierte der 50-Jährige äußerst verärgert und aggressiv gegenüber den Polizistinnen und Polizisten und versuchte mehrmals, mit Gewalt die Türe zu öffnen, um sich der Festnahme zu entziehen. Weiters wollte er zu seiner in der Wohnung befindlichen 20-jährigen Tochter gelangen.

Der Mann musste von den Beamten festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach überstellt werden. Dabei wehrte sich der 50-Jährige heftig und verletzte dabei einen der einschreitenden Beamten. Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.