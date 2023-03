Der Villacher Juraj Mincak ist Bodenleger mit Leib und Seele. Nach sieben Jahren Berufserfahrung hat er vor einem Jahr den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Jetzt folgt für den 39-jährigen Unternehmer der nächste Schritt. Am 1. April eröffnet er unter dem Namen "Mein Bodenleger" sein erstes Geschäft samt 80 Quadratmeter großem Schauraum in der Ludwig Walter Straße in Villach. "Wir haben eine riesige Auswahl an Parkett-, Vinyl- sowie Teppichböden, Steinfliesen und Treppen", sagt Mincak, der zusätzlich eine breite Palette an Services anbietet: von fachgerechter Verlegungen und Reparaturen von Böden bis hin zu Parkettfußboden schleifen, ölen und versiegeln sowie Treppenverlegung und -sanierung ist alles mit dabei.